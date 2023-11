Čína reagovala na Bidenove prirovnanie Si Ťin-pchinga k diktátorovi

„Tento druh prejavu je mimoriadne nesprávny a je nezodpovednou politickou manipuláciou. Čína je rozhodne proti,“ reagovala hovorkyňa čínskej diplomacie Mao Ning.

„Musím zdôrazniť, že vždy sa nájdu ľudia s postrannými úmyslami, ktorí sa pokúšajú zasiať nezhody a narušiť vzťahy medzi Čínou a USA,“ dodala. Na otázku o objasnenie, koho mala na mysli, odpovedala: „Myslím, že ten, kto sa snaží podkopať a zasiať nezhody medzi Čínou a Spojenými štátmi, to vie.“

Biden a Si sa v stredu v americkom štáte Kalifornia stretli takmer presne po roku. Dohodli sa na zlepšení vzťahov medzi svojimi krajinami, ktoré v uplynulom období ochladli, a tiež na posilnení priamej komunikácie. Počas štvorhodinového rokovania sa zhodli na obmedzení nezákonnej výroby drogy fentanyl, obnovení komunikácie medzi armádami oboch krajín, ako aj na spolupráci pri využívaní umelej inteligencie, potvrdil šéf Bieleho domu.

Čínsky prezident uviedol, že Peking chce pokračovať v zlepšovaní vzťahov s Washingtonom, a uistil amerických predstaviteľov, že jeho krajina sa s nikým nesnaží konfrontovať. „Verím, že keď sa dvere čínsko-americkým vzťahom otvoria, už sa viac nezatvoria,“ vyhlásil. Biden označil rokovanie so Si Ťin-pchingom ako jedno z najkonštruktívnejších a najproduktívnejších, aké spolu dosiaľ viedli.

Po stretnutí Biden novinárom povedal, že čínskeho prezidenta naďalej považuje za „diktátora“. Prirovnal ho k diktátorom aj počas júnového podujatia v Kalifornii, čo Peking rozhnevalo.

„Je to diktátor v tom zmysle, že je to chlapík, ktorý stojí na čele krajiny s komunistickým režimom,“ odpovedal Biden na otázku novinárky, či by ho týmto výrazom označil aj teraz.