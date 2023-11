Video: Po incidente s Matovičom obmedzili možnosti médií v priestoroch parlamentu

Médiá budú mať v Národnej rade (NR) SR obmedzené možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy. A to do doby, kým predseda klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš oficiálne neuistí vedenie parlamentu, že poslanci z jeho klubu nebudú zasahovať do vstupov iných politikov pre médiá. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho (Hlas-SD).

Šéf parlamentu priblížil, že dokým nedostane oficiálne uistenie od Šipoša, médiá budú môcť nahrávať poslancov len v priestoroch knižnice v parlamente a v tlačovkovej miestnosti. Chce tak predísť ďalším incidentom.

„Len čo mi predseda poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš dokáže zagarantovať, že všetci členovia tohto poslaneckého klubu budú dodržiavať základné pravidlá slušnosti, toto obmedzenie bude zrušené,“ povedal Pellegrini.

K zmene usmernenia došlo po stredajšom (15. 11.) incidente, kedy poslanec Igor Matovič (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vulgárnym slovným útokom narušil prípravu do živého vstupu poslanca Jána Mažgúta (Smer-SD).