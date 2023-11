Scholz: Dočasné hraničné kontroly Nemecka budú ešte nadlho

Scholz na zasadnutí dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestagu) uviedol, že Nemecko „zavedie v blízkej dobe a na veľmi dlho komplexné kontrolné opatrenia na hraniciach s Poľskom, Českom, Rakúskom a Švajčiarskom, čiastočne aj na území týchto krajín v spolupráci s nimi“. Cieľom týchto a ďalších opatrení je podľa nemeckého kancelára znížiť počet nelegálnych migrantov v Nemecku.

Nemecko podľa neho taktiež čoskoro schváli opatrenie, na základe ktorého dostanú žiadatelia o azyl platobné karty, na ktoré im bude vyplácaná časť dávok. Berlín tak chce zabrániť tomu, aby azylanti peniaze posielali svojim príbuzným a priateľom v krajine pôvodu. Na predchádzajúcom stretnutí sa na tom dohodol Scholz s nemeckými krajinskými premiérmi.

Scholz dodal, že do konca roka by tiež chcel rokovať o návrhu zákona, ktorý by urýchlil repatriáciu žiadateľov, ktorým azyl zamietli. Vláda s týmto návrhom súhlasila.

„Veľká časť z týchto opatrení sa dala urobiť už pred mnohými rokmi,“ uviedol a zopakoval, že je pripravený rokovať s lídrom opozičnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedrichom Merzom o otázkach migračnej politiky. Merz predtým Scholza obvinil z neochoty spolupracovať.