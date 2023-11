Video: Rys pozabíjal farmárovi sliepky. Takúto lekciu za to dostal

Keď Chris Paulson počul rozruch okolo kurína na jeho pozemku, najskôr mu napadlo, že možno niektorá zo sliepok zniesla vajce. Majiteľ farmy v Burns Lake v Britskej Kolumbii pre CTV News povedal, že tentoraz to však znelo naliehavejšie a tak ich išiel skontrolovať.

Paulson nazrel do kurína a vtedy uvidel kanadského rysa s nezameniteľnými čiernymi a huňatými končekmi uší, mohutnými labami a hustou sivou srsťou. Šelma zjavne videla príležitosť pre ľahkú potravu a vtrhla do kurína. Dve sliepky už rys zabil a chystal sa na ďalšie. "Tak som tam skočil a snažil som sa ho odohnať," povedal Paulson. "Vôbec nebol voči mne agresívny, ale naozaj sa sústredil na to, aby ulovil ďalšie sliepky."

Rys bol zahnaný do kúta a odmietal odísť, takže Paulson ho bez rozmýšľania chytil za krk a vytiahol von z kurína. "Presne tak, ako by to urobila mačacia matka," povedal Paulson.

Potom však vytiahol mobil, otočil objektív na seba aj na rysa v ruke a začal nahrávať. Rozhodol sa rysa poučiť a vzal ho späť do kurína. Paulson uviedol, že pôvodne video nahral, aby ho ukázal svojim dvom dcéram, no neskôr ho zverejnil na sociálnej sieti, kde sa z neho stal virálny hit. Na záberoch jemne karhá vrčiace zviera, ktorému z tlamy stále trčí perie.

"Poďme sa pozrieť na škody, ktoré si spôsobil, kamarát. Nie je to dobré, však? Nie," dohováral Paulson rysovi. Otočil kameru na zabité vtáky a ostatné sliepky začali pri návrate rysa hlasno kotkodákať.

"Vidíš, ako si všetky rozrušil? To sú dve z našich nových sliepok," hovorí Paulson bezmocnému rysovi. Nie je jasné, či rys sa z tejto príhody naozaj poučil, no zábery sa stali hitom internetu.

Paulson si následne uvedomil, že musí zviera dostať na miesto, kde ho bude môcť bezpečne vypustiť. Umiestnil ho teda do psej klietky, odviezol zo svojho pozemku a pustil na slobodu, čo je chyba, ktorú ľutuje. "Keď sa na to pozerám spätne, to, čo sme urobili, bolo zlé," povedal Paulson. "Nemali sme ho premiestniť."

Miestne úrady Paulsonovi nariadili, aby nič podobné v budúcnosti neskúšal a poradili mu, čo má v budúcnosti robiť, ak sa na jeho pozemku stretne s divou zverou. Aj keď rys bežne na človeka neútočí a snaží sa mu vyhnúť má veľmi ostré zuby a pazúry a vynikajúce schopnosti prežiť.

Paulsonova rodina je zvyknutá na život v blízkosti divočiny a bežne sa spolieha na svojho nemeckého ovčiaka, ktorý zvieratá odplaší. Pes však bol v nedeľu na prechádzke s jeho dcérami, inak by sa podľa Paulsona rys k jeho hospodárskym budovám vôbec nepriblížil.