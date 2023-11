Mechanik radí: Toto sú najlepšie ojazdené autá, aké môžete kúpiť. Tejto značke sa však vyhýbajte

Mechanik s viac ako 50-ročnou praxou sa podelil o cenné rady, ako sa si vybrať kvalitné vozidlo z druhej ruky. Scotty Kilmer, ktorý zverejňuje svoje rady vo videách na YouTube, prezradil jeden typ auta, ktorému by sa mal každý vyhnúť. Zároveň uviedol päť modelov, ktoré sa oplatí kúpiť.

Podľa Kilmera má mnoho ľudí rôzne názory na autá, no rady by ste nemali hľadať na internete v diskusných fórach, ale u skúsených automechanikov. Ako uviedol: "Len zo zvedavosti som si vygooglil nejaké tie rady na internete a držte sa od nich ďalej. Videl som také, kde tri z piatich najlepších áut boli produkty Chrysler, o ktorých každý mechanik vie, že sú to jedny z najhoršie vyrobených vozidiel.“ Kilmer ponúkol svojim divákom päť najlepších ojazdených áut, ktoré odporúča kúpiť.

Honda Accord

Na piatom mieste sa podľa neho umiestnila Honda Accord z roku 2012: "Mám zákazníkov s týmito autami a tí ich milujú. Zdá sa, že tie štvorvalcové motory vydržia absolútne najdlhšie." Mechanik opísal Hondu Accord ako ideálne rodinné auto, pretože pôsobí športovo a nie ako minivan.

Ford Fusion

Foto: Tony Savino/Shutterstock.com

Kilmer tiež odporúča Ford Fusion z roku 2012 kvôli spoľahlivosti a hladkej jazde. "Ford Fusion je naozaj solídne postavené auto, a keďže Ford už nebude vyrábať autá, ojazdené auto si spravidla môžete vybrať omnoho lacnejšie," dodal Scotty. Mechanik vysvetlil, že keď výrobca prestane vyrábať autá, hodnota starších modelov klesá.

Honda Civic

Foto: Jimmy Rooney/Shutterstock.com

Tretím najlepším ojazdeným autom je Honda Civic z roku 2013, ktorá je podľa Kilmera veľmi spoľahlivá. Scotty prezradil, že má veľa starších zákazníkov, ktorí si pochvaľujú Civic, pretože má nízku spotrebu a vždy naštartuje. Dokonca tvrdil, že životnosť Civicu je až 4-násobne dlhšia ako u Chrysleru a náklady na opravu sú omnoho nižšie.

Toyota Corolla

Foto: eans/Shutterstock.com

Na druhom mieste sa podľa tohto experta umiestnila Toyota Corolla z roku 2012. Ako uviedol: "Toyoty môžu jazdiť prakticky večne, ak sa o ne staráte. Pamätám si, ako pred rokmi jeden môj kamarát mechanik organizoval večierok a povedal: 'Poďme zistiť, či dokážeme odpáliť motor Toyoty Corolla'. Vyprázdnil väčšinu motorového oleja a potom dal tehlu na plynový pedál, a tá tam len tak sedela a vytáčala motor, a to dosť dlho. Nakoniec jeden z valcov vybuchol, ale auto stále bežalo na tri valce."

Scotty tiež zdôraznil, že jeho rodina si roky užívala Toyotu Corollu a nikdy nemala žiadne problémy. Mechanik zdôraznil, že týchto vozidiel sa predalo veľa, čo znamená, že ich bude veľa na predaj na stránkach s ojazdenými vozidlami.

Toyota Camry

Foto: Ritu Manoj Jethani/Shutterstock.com

Najlepšou voľbou je však podľa Kilmera Toyota Camry z roku 2011 kvôli jej spoľahlivosti. Napriek tomu, že boli drahšie ako Corolly, keď sa prvýkrát objavili na trhu, Camry bol nakoniec populárnejší model, pretože bol tak kvalitne vyrobený. Je to skvelé rodinné auto s dostatkom priestoru, ktoré je o niečo väčšie ako Corolla.

Ďalšie tipy pri kúpe ojazdeného vozidla

Scotty tiež odporučil, aby ste si nikdy nevyberali najlacnejšie ojazdené auto na webovej stránke. Vysvetlil, že dôvod, prečo bude vozidlo uvedené za takú nízku cenu, je ten, že jednoducho nie je dobré. Mechanik tiež uviedol: "Myslite na výdavky v priebehu času, to je jeden z dôvodov, prečo si môj syn, ktorý si chcel kúpiť ojazdený pickup Tacoma, kúpil nový. Povedal: Otec, pravdepodobne si ho nechám 30 rokov, bude ma to stáť mesačne nejaké peniaze, ak si to nechám tak dlho."

Podľa odborníka sú však ojazdené autá vždy dobrou voľbou, pretože poistenie je oveľa nižšie. Jeho poslednou radou bolo, aby ste si ojazdené auto pred kúpou nechali skontrolovať mechanikom, pretože sa nedá veriť každému predajcovi. "Autá môžu byť zdemolované, zaplavené, ukradnuté, zapálené, môže sa stať všeličo," dodal.