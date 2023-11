Doprava v Bratislave sa komplikuje, môžu vznikať kolízne situácie

V Bratislave a jej okolí sa v stredu ráno tvoria kolóny, vodiči sa na niektorých úsekoch zdržia. Upozorňuje na to Zelená vlna RTVS na svojom webe.

Asi 15 minút vodiči stratia na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy. Tiež na vjazde do hlavného mesta po starej seneckej ceste. Rovnako 15 minút si počkajú na diaľnici D1 v Bratislave smerom od Zlatých pieskov po Prístavný most.

So štvrťhodinovým zdržaním treba počítať aj na Vajnorskej smerom do centra. „V Bratislave na križovatke Vajnorská - Bojnická nefungujú semafory, v rannej špičke môžu vznikať kolízne situácie,“ podotkla Zelená vlna.

Na diaľnici D4 na trase Bratislava-Devínska Nová Ves smerom na Stupavu sa zrazilo osobné auto s nákladným. „Zdržíte sa hlavne v opačnom smere,“ upozornila Zelená vlna.