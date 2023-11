Šesť členov Súdnej rady SR navrhlo odvolať Mazáka z funkcie jej predsedu

Šesť členov Súdnej rady SR podalo návrh na odvolanie Jána Mazáka z funkcie jej predsedu. Zasadnutie Súdnej rady SR k tomuto návrhu by sa malo uskutočniť do 30 dní. V utorok o tom informovala členka Súdnej rady SR Marcela Kosová. O tom, že by mal Mazák skončiť, už pred voľbami hovoril súčasný minister spravodlivosti Boris Susko.

Pod návrh na odvolanie Mazáka z funkcie predsedu Súdnej rady SR sa podpísali šiesti jej členovia Marcela Kosová, Ayše Pružinec Eren, Dana Jelinková Dudzíková, Magdaléna Hromcová, Peter Šamko a Martin Bezák. Prípadné odvolanie Mazáka z postu predsedu by neznamenalo stratu funkcie člena Súdnej rady SR.