Zdravý životný štýl môže zabrániť rozvoju cukrovky 2. typu

Platí to najmä pre ľudí so zvýšeným rizikom diabetu a pre tých, ktorí už trpia tzv. "predstupňom" diabetu. Poukázal na to odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR pri príležitosti utorkového Svetového dňa diabetu.

„Ak sa cukrovka nezistí a nelieči včas, môže tento stav viesť k závažným a potenciálne život ohrozujúcim komplikáciám,“ upozornili odborníci. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) priblížilo, že môže dôjsť napríklad k poškodeniu tkanív, predovšetkým očí, obličiek, periférnych nervov a ciev. „Cukrovka je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek, srdcových infarktov, mŕtvice a amputácie dolných končatín,“ zdôraznilo.

Riziko ochorenia možno podľa odborníkov znižovať prostredníctvom vyváženej stravy, pravidelnej fyzickej aktivity či udržiavaním primeranej hmotnosti. „Nadváha a obezita zvyšujú riziko rozvoja cukrovky 2. typu, preto dokonca aj malý úbytok hmotnosti môže znamenať veľký rozdiel z pohľadu prevencie ochorenia,“ vysvetlili.

Medzi všeobecné odporúčania pri stravovaní patrí jesť minimálne tri porcie zeleniny každý deň a dopĺňať ju ovocím, uprednostňovať chudé mäso, hydinu alebo morské plody, tiež celozrnné pečivo, cestoviny alebo ryžu. Lepšie je tiež zvoliť nenasýtené tuky, ako olivový, repkový, kukuričný či slnečnicový olej, namiesto nasýtených (živočíšny tuk, kokosový a palmový olej). Odporúča sa tiež piť vodu či nesladený čaj, namiesto sladkých nápojov a obmedziť príjem alkoholu.

V súvislosti s pohybovou aktivitou odborníci radia venovať sa aspoň 150 minút týždenne napríklad chôdzi, joggingu, plávaniu či bicyklovaniu. Pohyb je ideálne rozdeliť na niekoľko dní. Výhody má aj silový tréning. „Pomocou závaží alebo odporových pásov na posilnenie svalov môžete zvýšiť svalovú hmotu a zároveň zlepšiť citlivosť na inzulín a kontrolu glukózy,“ vysvetlili odborníci.

ÚVZ zároveň pripomína dôležitosť pravidelných skríningov a prehliadok, najmä u ľudí s jedným alebo viacerými rizikovými faktormi. „Môžu odhaliť skoré príznaky a pomôcť jednotlivcom vykonať potrebné zmeny na oddialenie alebo prevenciu rozvoja cukrovky 2. typu,“ podotkol odbor podpory zdravia a výchovy k zdraviu ÚVZ SR.

Cukrovka je ochorenie, pri ktorom ľudský organizmus nie je schopný udržať koncentráciu krvného cukru v bežných medziach. Medzinárodná diabetologická federácia odhaduje, že s diabetom žije celosvetovo jeden z desať dospelých. Na Slovensku sa podľa dát NCZI vlani v diabetologických ambulanciách liečilo 349.595 pacientov, z toho s cukrovkou druhého typu 319.049 a s cukrovkou prvého typu 25.473 pacientov.