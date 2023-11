Izraelský minister obrany tvrdí, že Hamas stratil kontrolu nad Gazou

„Hamas stratil kontrolu nad Gazou. Teroristi utekajú na juh. Civilisti rabujú základne Hamasu,“ povedal Galant bez poskytnutia dôkazov, informovala agentúra AFP.

„Už neveria vláde,“ dodal Galant vo videu, ktoré vysielali hlavné izraelské televízne stanice.

Podľa denníka The Times of Israel (TOI) Galant tiež vyhlásil, že „neexistuje žiadna jednotka Hamasu, ktorá by bola schopná zastaviť izraelské obranné jednotky“. Tie podľa Galanta postupujú „podľa plánov a presne plnia úlohy“.

Minister dodal, že izraelská armáda v posledných dňoch zintenzívnila svoje aktivity, ktorých cieľom je odhaliť a znefunkčniť tunely vybudované Hamasom v Pásme Gazy.

„Plníme úlohy. Nemáme stopky. Máme ciele. Svoje ciele dosiahneme,“ vyhlásil Galant v reakcii na náznaky zo strany izraelského ministra zahraničných vecí Eliho Cohena, že medzinárodný tlak by mohol Izrael prinútiť k zmene svojho postupu v Pásme Gazy.