Majiteľku domu vydesil nález pod dlažbou: Tuší niekto, čo to je?

Austrálčanka Hannah Sycamoreová šokovala sociálne siete po zverejnení fotografií, na ktorých zachytila zvláštnu čiernu masu pod dlažbou v dome svojej kamarátky.

Keďže Sycamoreovej s kamarátkou nebolo hneď jasné, na čo sa pozerajú, Austrálčanka zverejnila fotografie na facebookovej skupine venovanej hubám a plesniam s názvom Australian fungus group s otázkou, či jej niekto poradí.

Foto: facebook.com/Australia & New Zealand Fungus Identification

Diskutujúci v komentároch netajili svoje zdesenie a znechutenie zo zobrazených fotografií, no o slovo sa prihlásili aj viacerí experti. Podľa nich by mohlo ísť o bezfarebnú hubu slizovku, korene stromu alebo čiernu pleseň, ktorá sa nenápadne ukrýva v stenách a podlahách tisícov domácností, pričom spôsobuje zdravotné problémy.

„Nie je to slizovka. Pravdepodobne skôr čierna pleseň,“ poznamenáva pestovateľ húb a plesní z Nového Zélandu Adam Labrock. Ďalšou z možností je podľa neho huba podpňovka, ktorá sa oddelila od koreňov hostiteľského stromu a prerástla pod základy domu.

„Pravdepodobne si to bude vyžadovať posudok od statika,“ dodal Labrock pre portál New York Post.

Mykologička Patricia Kaishianová z mesta Albany v štáte New York sa domnieva, že by mohlo ísť o chrastavku pivničnú. „Vyzerá to ako podhubie huby Coniophora puteana, známej aj ako chrastavka pivničná,“ uviedla.