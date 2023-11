Baerbocková: Nemecko budúci rok masívne rozšíri pomoc pre Ukrajinu

Nemecko je od začiatku invázie vo februári 2022 jedným z hlavných dodávateľov vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ktorá zahŕňa tanky, obrnené transportéry i systémy protivzdušnej obrany.

Baerbocková v pondelok pri príchode na stretnutie so svojim rezortnými kolegami v Bruseli poukázala na to, že je stále dôležité, aby Európa čelila „geopolitickej výzve“ na svojom vlastnom území aj napriek konfliktu Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas.

Poukázala na to, že Ukrajine bude treba pomáhať počas zimných mesiacov. „Naša pomoc sa na budúci rok masívne rozšíri,“ povedala Baerbocková.

Nemecký týždenník Bild am Sonntag cez víkend informoval, že vláda kancelára Olafa Scholza plánuje navýšiť vojenskú pomoc pre rok 2024 zo štyroch na osem miliárd eur. Podľa týždenníka by mala parlamentná rozpočtová komisia zvýšenie podpísať koncom tohto týždňa.

Nemeckí predstavitelia tieto informácie nepotvrdili. Nemecký minister obrany Boris Pistorius však v reakcii na správu týždenníka odmietol, že by tak vláda konala pre obavy, že Spojené štáty budú pomáhať menej. Cieľom by bolo skôr to, aby sa vláda počas roka vyhla hľadaniu financií na ďalšiu pomoc v prípade, že by sa vyčlenená suma minula prirýchlo.

„Teraz, keď Ukrajina stále bojuje a časť pozornosti verejnosti po celom svete smeruje k Izraelu, je toto silný signál pre Ukrajinu, že nezostane v štichu,“ uviedol Pistorius.