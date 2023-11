Netanjahu naznačil, že "by mohlo dôjsť" k dohode o prepustení rukojemníkov

V rozhovore pre americkú televíziu NBC News však odmietol poskytnúť bližšie informácie, píše TASR.

„Myslím, že čím menej o tom budem hovoriť, tým viac zvýšim šancu, že sa to uskutoční,“ povedal Netanjahu.

Na otázku, ako blízko je Izrael k oslobodeniu rukojemníkov, odpovedal slovami, že žiadna dohoda nebola na dosah, kým izraelské sily nespustili pozemnú operáciu v Pásme Gazy.

„Počuli sme, že sa blíži taká alebo onaká dohoda, a potom sme sa dozvedeli, že je to všetko nezmysel. Ale vo chvíli, keď sme začali pozemnú operáciu, sa to začalo meniť,“ uviedol.

Spresnil, že k dohode by mohlo dôjsť, podľa neho by to však bolo výsledkom vojenského tlaku.

„To je jediná vec, ktorá by mohla viesť k dohode, a ak bude k dispozícii, tak dobre, budeme o nej hovoriť, keď bude. Ak bude dosiahnuteľná, oznámime ju,“ povedal Netanjahu.

Izrael podľa neho má informácie o tom, kde sa nachádzajú rukojemníci unesení Hamasom. „Vieme toho veľa, ale nebudem zachádzať ďalej,“ dodal.

Nemenovaný predstaviteľ Spojených štátov potvrdil, že možná dohoda o prepustení rukojemníkov, o ktorej sa v súčasnosti rokuje, sa týka výmeny 80 žien a detí za palestínske ženy a tínedžerov, ktorých zadržiava Izrael.

Citovaný zdroj uviedol, že USA hľadajú aj iné možnosti a nie je isté, či niektorá z nich bude úspešná.