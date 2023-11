Danko je so znením PVV spokojný, Šimečka chce s hodnotením počkať

Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka chce s hodnotením počkať, kým PVV nebude predmetom rokovania v parlamente. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

„Myslím, že sa nám podarilo vyhnúť vzájomným animozitám, ktoré by mohli vzniknúť z jeho výkladu. (...) Som spokojný s textom a verím, že ho vláda schváli a predloží Národnej rade,“ skonštatoval Danko. Šimečka od PVV očakáva predovšetkým jasný plán, ako naštartovať slovenskú ekonomiku. „Stagnuje a akýkoľvek dlhodobý výhľad konsolidácie verejných financií nejde bez naštartovania hospodárskeho rastu,“ podotkol. Zároveň skritizoval, že vláda nemá plán na riešenie veľkých výziev.

Danko je proti zvyšovaniu daní, hovorí o rozdelení RTVS

Danko uviedol, že bude proti akémukoľvek zvyšovaniu daní pre ľudí a stredných podnikateľov. Všímať si podľa neho treba banky aj nové spoločnosti či firmy s veľmi ziskami. Zdôraznil, že pre budúcnosť Slovenska je prioritou cestovný ruch, ktorý treba rozbehnúť. Šimečka súhlasí, no je k tomu podľa neho potrebné priniesť riešenia, nie založiť nové ministerstvo. Podotkol, že pre cestovný ruch je dôležitá ochrana prírody, ktorá podľa neho nie je prioritou vlády. V tejto súvislosti skritizoval kroky ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS). Danko povedal, že prírodu chrániť chce a stojí za všetkými návrhmi Tarabu.

Rozdelenie RTVS na rozhlas a televíziu by bolo pre ňu podľa šéfa národniarov „liekom“. „V RTVS je bordel, liekom je rozdelenie, lebo sa musí niečo zmeniť,“ povedal. Šimečka podotkol, že nepočul žiaden argument, prečo je rozdelenie potrebné. Obáva sa, že cieľom je, aby mala verejnoprávne médiá v rukách vláda. Danko to odmietol. „Je to snaha o poriadok v RTVS,“ dodal.

V diskusii sa dotkli aj témy budúcich prezidentských volieb. Koalícia sa podľa Danka ešte nezhodla na kandidátovi. Považuje za dobré, keby kandidoval šéf Smeru-SD a premiér Robert Fico. „Uškŕňal sa, keď som ho s tým podpichoval na koaličnej rade,“ reagoval na otázku, či Fico kandidatúru zvažuje. Progresívne Slovensko sa chce o svojom kandidátovi rozhodnúť na predsedníctve strany.