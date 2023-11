Video: Jazdu MHD prerušila srna, z miesta hlásia zranenia

NETRADIČNÉ PRERUŠENIE JAZDY LINKY MHD SRNOU V ŠOKU ZOSTALI AJ CESTUJÚCI V kabíne vodiča autobusu sa ocitla nežiadaná cestujúca. Tá naskočila počas jazdy bez cestovného lístka do autobusu MHD linky č. 191, ktorej jazda smerovala do Jaroviec z Petržalky. Na rovnom úseku cesty vbehla do jazdnej dráhy autobusu lesná zver – srna, ktorá narazila do čelného skla, cez ktoré sa prepadla do kabíny vodiča. Následne po otvorení prvých dverí autobusu vybehla von do priľahlého poľa. Pri snahe vodiča zabrániť stretu so srnou došlo k zraneniu jednej cestujúcej, ktorá bola prevezená k ošetreniu do nemocnice. Z tejto zrážky Vám prinášame autentické video.