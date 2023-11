Fiala: Karel Schwarzenberg nám pomáhal získavať rešpekt a dobré meno v zahraničí

Schwarzenberg zomrel v sobotu vo veku 85 rokov vo Viedni. Posledné dva dni bol v kritickom stave v umelom spánku. Do nemocnice v rakúskej metropole ho previezli v pondelok 6. novembra z Prahy.

„S hlbokým zármutkom som dnes prijal správu o smrti Karla Schwarzenberga. Vážil som si ho okrem iného za to, ako v dobe totality pomáhal českému disentu, a že sa po roku 1989 rozhodol nezištne slúžiť našej krajine v rade funkcií. Bolo my cťou s ním zasadať vo vláde,“ napísal na platforme X český premiér Fiala.

„Jeho rozhľad, skúsenosti a noblesa nám budú veľmi chýbať,“ dodal s tým, že ho pred niekoľkými týždňami navštívil v nemocnici.

Na úmrtie bývalého šéfa diplomacie ČR a predsedu strany TOP 09 reagoval aj český exprezident Miloš Zeman, píšu Novinky.cz.

„Vážil som si Karla Schwarzenberga ako svojho súpera v prezidentskej voľbe a rád som s ním diskutoval aj po tom, čo sme sa obaja stali dôchodcami na invalidnom vozíku. Naposledy sme sa nedávno stretli na jeho zámku v Dřevíči, a bolo to veľmi príjemné a milé stretnutie,“ uviedol Zeman.

„Je mi to ľúto, úprimnú sústrasť všetkým pozostalým,“ reagoval predseda hnutia ANO Andrej Babiš.

Karel Schwarzenberg zomrel vo Viedni, kde strávil veľkú časť svojho života a mal tu aj časť svojej rodiny. Do viedenskej nemocnice ho začiatkom týždňa transportovali letecky.

Karel Schwarzenberg (celým menom Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, knieža zo Schwarzenbergu), potomok šľachtického rodu Schwarzenbergovcov, sa narodil 10. decembra 1937 v Prahe. Po prevrate vo februári 1948 jeho rodina v decembri toho istého roku opustila bývalú Československú republiku a presťahovala sa do zahraničia. Študoval právo vo Viedni a Grazi a lesníctvo v Mníchove.

Na jeseň 1989 sa vrátil do vlasti a 10. júla 1990 bol vymenovaný za kancelára prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Václava Havla. Ministrom zahraničných vecí ČR bol od januára 2007 do mája 2009 a od júla 2010 do júla 2013.

Spolu s Miroslavom Kalouskom založili v júni 2009 stranu TOP 09 a na jej ustanovujúcom sneme 28. novembra 2009 sa Schwarzenberg stal jej predsedom. Neskôr bol aj členom Poslaneckej snemovne parlamentu ČR.

V roku 2013 kandidoval v prezidentských voľbách, v druhom kole však neuspel v súboji s víťazom - neskorším prezidentom Milošom Zemanom.

Český prezident Petr Pavel 28. októbra tohto roka Schwarzenbergovi udelil vyznamenanie Rad Bieleho leva za zásluhy v oblasti politiky, pripomína Český rozhlas.