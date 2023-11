Korčoka by v druhom kole prezidentských volieb volilo len 26 percent voličov

Podľa najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos, ktorý bol realizovaný v dňoch 2. až 7. novembra pre Denník N, by mal najväčšiu šancu vyhrať budúcoročné prezidentské voľby predseda strany Hlas Peter Pellegrini. V prvom kole by za neho podľa prieskumu hlasovalo 19 percent opýtaných voličov. Informoval o tom portál Aktuality.

Na druhom mieste by sa umiestnil Ivan Korčok s podporou 14 percent voličov, ktorý už ako jeden z kandidátov oficiálne vyzbieral potrebné podpisy na svoju kandidatúru. Tretie miesto by si rozdelili Maroš Žilinka a Štefan Harabin, obaja s osempercentnou podporou. Za nimi by nasledovali Ján Kubiš s tromi percentami a Robert Mistrík s dvomi percentami voličských preferencií.

V prípadnom druhom kole by Pellegrini získal podporu 40 percent voličov, zatiaľ čo Korčoka by volilo 26 percent respondentov. Nezáväzne by sa vyjadrilo 18 percent opýtaných, a 16 percent by sa druhého kola prezidentských volieb nezúčastnilo.

Kandidatúru na post prezidenta ohlásil aj Ján Kubiš, ktorý v súčasnej dobe ešte zbiera podpisy. Peter Pellegrini zatiaľ svoju kandidatúru oficiálne neoznámil, avšak uvažuje o nej. Záujem o funkciu prezidenta vyjadril aj Štefan Harabin. V médiách sa objavujú špekulácie o ďalších potenciálnych kandidátoch, ktorí však svoje rozhodnutie kandidovať verejne nepotvrdili.

