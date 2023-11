Netanyahu odmietol výzvy na uzavretie prímeria s Hamasom

Prímerie by bolo podľa Netanjahua možné len vtedy, ak bude prepustených všetkých 239 rukojemníkov zadržiavaných militantmi v Gaze.

Podľa denníka The Times of Israel Netanjahu v sobotu na tlačovej konferencii uctil pamiatku vojakov zabitých počas pozemnej invázie do Pásma Gazy a v bojoch proti ozbrojencom z radikálneho palestínskeho hnutia Hamas.

„Robíme všetko preto, aby sme boli hodní ich obety a ich hrdinstva,“ uviedol Netanjahu a avizoval: „Nezastavíme sa, kým sa misia neskončí.“

Zdôraznil, že k víťazstvu v tejto vojne neexistuje alternatíva. Porazíme Hamas a privedieme späť našich zajatcov, ubezpečoval.

Pokiaľ ide o napätú situáciu na severnej hranici Izraela, ktorý tam susedí s Libanonom, Netanjahu opäť varoval Iránom podporovanú libanonskú skupinu Hizballáh pred zasahovaním do vojny medzi Izraelom a Hamasom. „Bude to chyba vášho života,“ upozornil izraelský premiér.

Netanjahu tiež povedal, že armáda zostane v Gaze „tak dlho, ako to bude potrebné“, aby zabránila použitiu tejto palestínskej enklávy na teroristické útoky proti Izraelu.

Izraelský líder tiež trval na tom, že po vojne, ktorá teraz vstupuje do šiesteho týždňa, bude Gaza demilitarizovaná a Izrael si tam udrží bezpečnostnú kontrolu.

Podľa agentúry AP je takáto pozícia v rozpore s povojnovými scenármi, ktoré prezentovali Spojené štáty - najbližší spojenec Izraela -, keď vyhlásili, že sú proti izraelskej reokupácii Pásma Gazy.

Na otázku, čo myslel pod pojmom bezpečnostná kontrola, Netanjahu povedal, že izraelské jednotky musia mať možnosť vstúpiť do Gazy, keď to bude potrebné, aby mohli „loviť“ militantov.

Netanjahu tiež naznačil, že Izrael bude proti návratu Palestínskej samosprávy do Pásma Gazy.

Zdôvodnil v tejto súvislosti, že je neprípustné, aby v Pásme Gazy pôsobili civilné úrady, ktoré umožňujú vychovávať „deti, aby nenávideli Izrael, zabíjali Izraelčanov a likvidovali izraelský štát“, či aby tam existoval „orgán, ktorý vypláca rodiny vrahov v závislosti od počtu ľudí, čo zavraždili“ a ktorého vodca ani po 30 dňoch neodsúdil masaker obyvateľov juhu Izraela zo 7. októbra. AP podotkla, že izraelský premiér mal na mysli prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása.