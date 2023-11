Státisíce ľudí pochodovali v Londýne na podporu Palestínčanov

Polícia medzičasom zadržala desiatky ľudí, píše TASR.

Národný pochod pre Palestínu, ktorý zorganizovala iniciatíva Stop the War (Stop vojne), sa koná v deň 105. výročia uzatvorenia prímeria medzi Nemeckom a dohodovými štátmi, ktorým sa oficiálne ukončila prvá svetová vojna (1914-18).

Na masívnom proteste účastníci mávali palestínskymi vlajkami, skandovali propalestínske heslá a držali transparenty so sloganmi „Zastavte bombardovanie Gazy“. Demonštranti tiež vyzývali na prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas.

