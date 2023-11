Tomáš: So sociálnou oblasťou PVV sme spokojní, sú tam naše požiadavky

V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister práce a podpredseda tejto koaličnej strany Erik Tomáš. Avizoval, že ak sa pracovnú verziu programového vyhlásenia podarí v týchto dňoch sfinalizovať, vláda by k nemu mohla zasadnúť už v pondelok (13.11.) a parlamentná schôdza by mohla začať v utorok (14.11.).

„Čo sa týka sociálnej oblasti, za ktorú som zodpovedný, tam sme absolútne spokojní,“ zhodnotil Tomáš. V programovom vyhlásení bude podľa neho ukotvený ich najsilnejší záväzok, a to 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Vrátiť sa chcú aj k naviazaniu minimálnej mzdy na úroveň 60 % priemernej mzdy. V programe má byť aj prísľub pomáhať rodičom zľavami na tovary a služby pri starostlivosti o deti. Nanovo sa má upraviť životné minimum a príspevok na bývanie už nemá byť súčasťou systému pomoci v hmotnej núdzi, ale samostatným príspevkom.

Opozičný poslanec a podpredseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS) vytkol v diskusii viaceré nedostatky predstaveného 13. dôchodku. Hlas-SD podľa neho zaviedol dôchodcov, že ich môžu dostať už tento rok a nepôjdu na ne ani žiadne nové peniaze. „Na 13. dôchodky získajú vlastne zrušením rodičovských dôchodkov a zrušením toho doterajšieho 13. dôchodku ako sociálnej dávky. Čiže reálne treba, páni dôchodcovia, povedať, že žiadne nové financie v tomto momente strana Hlas, ani vláda nenašla,“ vyhlásil.

S tým šéf rezortu práce nesúhlasí. Okrem využitia dostupných zdrojov pôjde na toto opatrenie podľa neho aj 170 miliónov eur navyše. „Strana Hlas-SD presadila presne tak, ako sľubovala, 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku,“ podčiarkol Tomáš s tým, že vyplatený bude budúci rok, tento rok to už technicky nebolo možné. Aby sa to však dôchodcom sčasti vykompenzovalo, ešte tento rok v decembri má každý poberateľ dostať mimoriadny jednorazový príspevok. Konkrétna suma bude známa čoskoro, keď legislatíva pôjde do parlamentu, avizoval minister.

Viskupič upozornil, že v pracovnej verzii programového vyhlásenia nevidel žiadne opatrenia, ktoré by podporovali rast ekonomiky. Žiadny z ministrov, vrátane Tomáša, podľa neho nevie vyrobiť nové peniaze. „Tých peňazí bude len toľko, koľko sa ľudia na daniach, odvodoch a ďalších poplatkoch vyzbierajú. A čo v tom programovom vyhlásení chýba, sú opatrenia na podporu konkurencieschopnosti krajiny, na podporu toho, aby nám neodchádzali mladí ľudia, aby sa skutočne zvyšovala zamestnanosť,“ vymenoval. Obáva sa tiež zámeru vlády zvyšovať dane, či už cez vyššie zdanenie nehnuteľností, alebo bankovým odvodom.