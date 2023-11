Meškanie alebo zrušenie letu vás môže stáť stovky eur. Cestujúci má však právo na kompenzáciu

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Refundio, ktorá pomáha cestujúcim v prípade prerušenie letu. Informoval o tom Jakub Urban zo spoločnosti.

„Z prieskumu totiž vyplýva, že približne osem z desiatich cestujúcich v dôsledku meškania alebo zrušenia letu minie peniaze na výdavky, s ktorými nepočítali. Každému druhému cestujúcemu tiež prepadnú peniaze za ubytovanie, dopravu alebo inú udalosť,“ uviedla spoločnosť.

Respondenti v prieskume uviedli, že počas čakania na prerušený let najčastejšie míňajú peniaze na jedlo alebo nápoje či hygienické potreby. Traja z desiatich cestujúcich podľa prieskumu minú peniaze na dopravu. Ak už majú cestujúci zaplatené služby, tak najviac peňazí im pre meškajúci alebo zrušený let prepadne za už zaplatené ubytovanie, a to v priemere 220 eur.

Podľa prieskumu zanedbávajú letecké spoločnosti komunikáciu a starostlivosť o cestujúcich počas prerušenia letu. Každý štvrtý respondent v prieskume uviedol, že im počas prerušenia letu nebola poskytnutá žiadna starostlivosť. Len štyria z desiatich cestujúcich sa pri čakaní na meškajúci alebo zrušený let dočkali ponuky na občerstvenie a iba približne 16 percent opýtaných uviedlo, že ich letecká spoločnosť informovala o ich právach. Od cestujúcich si tak letecké spoločnosti podľa Urbana vyslúžili v prieskume priemerné hodnotenie takmer 4,4 z desiatich.

„Letecké spoločnosti často nerešpektujú práva cestujúcich a to nielen na letisku, ale ani potom, keď sa cestujúci snažia uplatniť svoje právo na kompenzáciu za prerušený let, ktorá im patrí. Častejšie, ako by sme si priali, sa stretávame s prípadmi, keď letecká spoločnosť na správy klientov nereaguje celé mesiace alebo so situáciami, keď si klienta prehadzuje z jednej zákazníckej podpory na druhú ako horúci zemiak,“ uviedol zakladateľ spoločnosti Refundio Milan Dang.

Na prieskume sa zúčastnilo vyše 400 respondentov z Českej a Slovenskej republiky, ktorí v tomto roku zažili výrazné meškanie či zrušenie letu. Za výrazné meškanie bolo na účely prieskumu považované meškanie viac ako dve hodiny a 50 minút.