Britský súd znova rozhodol proti rodičom smrteľne chorého dievčatka Indi

Indi sa narodila 24. februára a diagnostikovali jej mitochondriálnu poruchu. Ide o zriedkavé genetické ochorenie a bunky jej tela neprodukujú dostatočné množstvo energie. Liečba tejto poruchy neexistuje a rodičia Claire Staniforthová a Dean Gregory chcú, aby jej prístroje na podporu života zastavili doma, nie v nemocnici či v hospici.

V piatok sudca rozhodol proti rodičom. Priklonil sa na stranu lekárov, pretože „vzhľadom na klinické komplikácie je príliš nebezpečné“ odpojiť dieťa od prístrojov mimo medicínskeho prostredia.

Sudca tiež rozhodol proti prevozu dieťaťa do Talianska do nemocnice Bambino Gesu patriacej Vatikánu, hoci vláda v Ríme udelila dievčatku občianstvo.

„Claire a ja sme znovu zhnusení ďalším jednostranným rozhodnutím sudcov,“ povedal Gregory, otec dievčatka. Jeho slová zverejnila mimovládna kresťanská organizácia Christian Concern, ktorá pomáha rodičom.

„Je to ako ďalší kopanec do zubov a my nevzdáme boj za šancu našej dcéry žiť až do úplného konca,“ dodal otec.

Prípad pripomína situáciu z roku 2018, keď britská vláda nepovolila prevoz takmer dvojročného Alfieho Evansa do nemocnice Bambino Gesu. Evans niekoľko dní po odpojení od prístrojov zomrel.