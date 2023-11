Toto sa deje s vaším vnímaním morálky už po jednom poháriku

„Napriek značnému množstvu trestných činov spáchaných pod vplyvom alkoholu vieme len o niekoľkých výskumoch, ktoré sa zameriavajú na vnímanie rozdielu medzi dobrým a zlým, alebo na zámery ľudí pod vplyvom,“ tvrdí odborníčka na psychológiu z prostredia Sliezskej univerzity v Katoviciach Mariola Paruzel-Czachurová.

Paruzel-Czachurová stojí na čele nového výskumu, ktorý sa pokúsil zmeniť tento zaužívaný stav. Štúdia publikovaná v žurnále Psychopharmacology odhaľuje, že vypitie už jedného pohára alkoholického nápoja ovplyvňuje schopnosť človeka rozoznávať medzi dobrým a zlým a potenciálne navádza ku konaniu, ktoré by inak považoval za nemorálne.

„Všetci sme sa už stretli s opilcom, ktorý konal nemorálne alebo nevhodne, ale nik pred nami neskúmal tieto tendencie v laboratóriu,“ uviedla Paruzel-Czachurová v rozhovore pre portál PsyPost. „Chceli sme otestovať, či by opití ľudia boli ochotní urobiť niečo nesprávne.“

Mení sa len konanie, nie myslenie

Vedci zo Sliezskej univerzity rozdelili účastníkov prieskumu do troch skupín: tých, čo pili alkohol, tých, čo pili placebo a kontrolnej skupiny.

Každému účastníkovi predstavili rad udalostí, pričom každú mal ohodnotiť systémom od „Spravil by som to aj zadarmo“ po „Spravil by som to za milión dolárov“. Rovnako mohli konanie úplne odmietnuť.

Scenáre sa líšili svojou intenzitou – išlo napríklad o zapichnutie špendlíka do ruky cudzieho dieťaťa alebo nadávanie priamo do očí rodičov.

Výsledky výskumu ukazujú, že alkohol u ľudí mení základy starostlivosti a bezúhonnosti, ale nijako nevplýva na ich férovosť, lojalitu alebo autoritu. Podľa vedcov sú opití ľudia náchylnejší na ubližovanie iným a „nečisté“ správanie.

„Zdá sa, že keď ľudia pijú alkohol (jeden nápoj), nijako to nevplýva na ich vnímanie morálnych problémov, ale zároveň sú náchylnejší na konanie zlého.“

Podľa Paruzel-Czachurovej je takéto správanie výsledkom kognitívnych a emocionálnych zmien po pití alkoholu.