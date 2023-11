Mnohí vodiči toto nevedia: Madlá v aute majú skrytú funkciu

Vodiči na sociálnych sieťach ostali prekvapení, keď zistili, že držadlá v aute majú tajnú funkciu, o ktorej doteraz ani netušili. Rovnako šokovaná bola aj Jess, ktorá na TikToku zverejňuje videá s rôznymi šikovnými trikmi. Najprv si pozrela pôvodné video, na ktorom je vidieť, ako človek ťahá rukoväť nadol a následne na nej odklopí malú poistku. Tento krok uľahčuje zavesenie vecí na madlo, keďže poistka bráni spätnému vyklopeniu.

Jess to musela vidieť na vlastné oči, aby tomu uverila, a tak natočila, ako tento trik skúša vo svojom aute. Jess sa to podarilo a potom otočila kameru, aby ukázala svoju ohromenú reakciu. Jej video sa následne stalo virálne.

Hoci v aute Jess to fungovalo, nie všetky autá sú rovnaké, takže tento trik nemusí fungovať v niektorých modeloch. Jediné, čo vám ostáva, je ísť sa pozrieť do auta a vyskúšať, či to bude fungovať aj vám.