Hrabko: Pri odvolávaní Blahu môžu nastať iba dve možnosti

Schôdzu s cieľom odvolať Blahu iniciovala opozícia na čele s poslancami KDH a predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) jej konanie avizoval na utorok 14. novembra. Blahu chcú odvolávať po zverejnení videa, v ktorom odstránil vo svojej kancelárii vlajku Európskej únie a portrét prezidentky Zuzany Čaputovej nahradil podobizňou kontroverzného revolucionára Che Guevaru. „Pán Blaha už uznal, že ak to chcel urobiť, mal to urobiť inak, ako to urobil,“ pripomenul Hrabko slová Pellegriniho, podľa ktorého sám podpredseda parlamentu svoj postup nepovažuje za najšťastnejší.

Na druhej strane, odvolanie podpredsedu parlamentu ešte pred hlasovaním o Programovom vyhlásení vlády, je podľa Hrabka úplne nereálne. „Môžu nastať iba dve možnosti. Buď tá schôdza bude a v takom prípade sa dá realisticky očakávať iba jedno riešenie, Ľuboš Blaha ostane podpredsedom parlamentu. Alebo schôdza nebude a bude vymaľované hneď. Inak by sa musel stať nejaký politický zázrak,“ konštatoval.

Šutaja Eštoka ešte nemožno odvolať

Za prejav politickej neskúsenosti Hrabko označil vyhlásenie Progresívneho Slovenska o odvolávaní ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). „Nedá sa v parlamente odvolať člen vlády, ktorej ešte nebola vyslovená dôvera. Treba počkať na to, kým bude vláde a tým pádom aj pánovi ministrovi vyslovená dôvera,“ poznamenal Hrabko.

Založenie nového ministerstva cestovného ruchu a športu podľa Hrabka vyhovuje SNS, lebo spolu s ním bude mať vo vláde viac kresiel, ako by jej prislúchalo podľa výsledkov volieb. Otázkou podľa neho je, či bude najprv vymenovaný kandidát SNS Dušan Keketi za ministra bez kresla a až potom sa bude kreovať nový rezort, alebo bude najskôr vytvorené ministerstvo a minister menovaný až následne. „To, kedy bude nový minister vymenovaný, záleží iba a len od prezidentky,“ upozornil.

Snaha ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) o vytvorenie prechodného obdobia, počas ktorého bude optimalizácia nemocníc pokračovať za plného rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti vo všetkých nemocniciach, je podľa Hrabka racionálna. „Nečudujem sa, že pristupuje k takémuto kroku, lebo musí začať od podlahy. Musí nájsť dohodu s rôznymi organizáciami,“ poznamenal.

Ministerka však je podľa neho časovo limitovaná ochotou Európskej únie akceptovať takýto postup, inak Slovensku hrozí strana peňazí z plánu obnovy. Zároveň však upozornil, že rezort zdravotníctva je v tejto chvíli jedným z najkomplikovanejších a v konečnom dôsledku bude optimalizácia nemocničnej siete nevyhnutným krokom.