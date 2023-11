Ondrej Dostál iniciuje opätovný výbor k postaveniu vyšetrovateľov mimo služby

Avizuje to podpredseda výboru Ondrej Dostál (SaS), ktorý v piatok podal návrh na zvolanie výboru. Konať by sa podľa jeho slov mal do siedmich dní.

Piatkový výbor sa mal zaoberať rozhodnutím ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) postaviť vyšetrovateľov mimo služby. Keďže naň neprišlo dostatok poslancov, bol neuznášaniaschopný. Opoziční poslanci pokračovali na výbore neformálnou diskusiou s predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov Zuzanou Dlugošovou a právnym zástupcom dotknutých vyšetrovateľov Petrom Kubinom. Z diskusie podľa Dostála vyplynulo, že minister vnútra postupoval v rozpore so zákonom. Koalícia podľa neho popiera zmysel existencie parlamentných výborov, keď obštrukciou zabránila, aby sa v piatok konalo jeho rokovanie.

Poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) vníma ministra vnútra ako „hysterického babráka“. Mohol sa podľa neho zúčastniť na výbore v jeho neformálnej časti, hoci bol neuznášaniaschopný. Grendel si myslí, že Šutaj Eštok mohol pred poslancami obhájiť svoje konanie a vysvetliť, prečo ministerstvo vnútra nežiadalo pri postavení vyšetrovateľov mimo službu súhlas úradu na ochranu oznamovateľov, keďže mali status chráneného oznamovateľa.

Lucia Plaváková (Progresívne Slovensko) si myslí, že minister vnútra si vďaka neúčasti koaličných poslancov na výbore zbabelo zabezpečil, aby nemusel odpovedať na otázky opozície. „Takto si Smer a Hlas predstavujú svoju vládu, nikým a ničím neobmedzovanú. Urobíme všetko pre to, aby sme im v tom zabránili,“ uviedla Plaváková.

Šutaj Eštok avizuje, že sa má stretnúť s Dlugošovou na budúci týždeň. Myslí si, že legislatíva je v tejto oblasti nedostatočná a nejednoznačná, vidí priestor na jej vylepšenie. Poslankyňa za SaS Mária Kolíková označila úvahy o zmene zákona za veľmi nebezpečné. Poslankyňa Zuzana Števulová (Progresívne Slovensko) podotkla, že novela, ktorá by sa snažila oslabovať ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, by nemala uzrieť svetlo sveta.