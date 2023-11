Kriminálka vyšetruje obrovský podvod: Seniorka za 3 týždne prišla o 275 900 eur

Podvodníci okradli 73-ročnú seniorku z bratislavskej Petržalky o 275.900 eur. Neznámy páchateľ počas 22 dní telefonicky kontaktoval seniorku dokopy 160-krát, pričom celkovo spolu hovorili 18,3 hodiny. Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu spáchaného na chránenej osobe. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Jana Šimunková.

Seniorku kontaktoval neznámy muž s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. V telefóne sa jej predstavil ako priateľ jej netere. „Oznámil jej, že je vo veľkej finančnej a časovej tiesni, a preto urýchlene potrebuje požičať čo najviac peňazí. Účel a ani výšku sumy jej nešpecifikoval,“ povedala Šimunková. Dodala, že seniorka vybrala zo svojho účtu 24.000 eur, ktoré odovzdala pri nemocnici na Kramároch „blízkemu priateľovi“ neterinho priateľa.

Podvodník sa podľa polície ozval opäť a seniorku žiadal o peniaze, ktoré potreboval na investovanie do zlata. Poškodená súhlasila a podľa jeho pokynov išla k smetiakom nachádzajúcich sa v blízkosti jej domu. Tam položila igelitku s hotovosťou 129.000 eur, priblížila.

Šimunková pokračuje, že zlodej opakovane žiadal od seniorky peniaze na investovanie do zlata. Tá opäť zabalila do igelitky ďalších 103.000 eur v hotovosti, ktoré následne uložila pri rovnakých smetiakoch. „Pri jednom z odovzdávaní peňazí seniorka vložila do igelitky aj platobnú kartu s PIN kódom, z ktorej jej páchatelia vybrali ďalších 19.900 eur z rôznych bankomatov v Prahe,“ povedala.