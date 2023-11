Dolinková: Nie je žiadny legislatívny dôvod, aby žiarska pôrodnica nefungovala

Informovala o tom vo štvrtok v Banskej Bystrici ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) po stretnutí s predsedom Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrejom Lunterom a primátormi Žiaru nad Hronom Petrom Antalom a Banskej Štiavnice Nadeždou Babiakovou.

„Plánované prerušenie fungovania gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nie je z dôvodu kategorizácie nemocníc alebo plánovaného spustenia zaradenia nemocníc od 1. januára 2024 do konkrétnej kategórie. Táto pôrodnica nemala byť zrušená ani v prípade, ak by pokračovala optimalizácia, ako bola pôvodne plánovaná. Chceme nastaviť prechodné obdobie na dobu jedného roka, aby všetky nemocnice mohli poskytovať zdravotnú starostlivosť v takom rozsahu, ako budú do konca tohto roka. Od 1. januára 2024 budú teda fungovať všetky pôrodnice, pokiaľ majú materiálno-technické a personálne zabezpečenie. Nebudeme brať do úvahy počet pôrodov,“ konštatovala Dolinková.

Ako ministerka zdôraznila, optimalizácia siete nemocníc je potrebný projekt a bude pokračovať, ale musí byť urobená tak, aby bola vždy zabezpečená bezpečná cesta pacienta do akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia. Okrem iného musí tomu predchádzať aj posilnenie ambulantného zdravotného sektora, na čo takisto MZ využije prechodné obdobie.

Podľa Luntera sú Dolinkovej slová o ročnom prechodnom období dobrými správami pre nemocnicu v Brezne i pôrodnicu v Revúcej.

V prípade žiarskej pôrodnice nepovažuje za šťastné a ani partnerské to, ako sa kraj dozvedel o chystanom prerušení jej fungovania, a teda bez akéhokoľvek predchádzajúceho rokovania.

Pripomenul tiež, že súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti ich už dávnejšie ubezpečoval, že nedôjde k žiadnej redukcii jej poskytovania, keďže má veľkú sieť nemocníc a dokáže si pomôcť aj pri personálnom zabezpečení. Predstavitelia samosprávy ho vo štvrtok vyzvali, aby sa s nimi stretol a prehodnotil avizované rozhodnutie.