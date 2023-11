Maďarská vláda tvrdí, že Ukrajina nie je pripravená na členstvo v EÚ

Maďarsko podľa Gulyása síce poskytlo Ukrajine už veľa podpory, ale zastáva názor, že táto vojnou zničená krajina ešte nie je pripravená na vstup do EÚ.

„Ukrajina nespĺňala podmienky na vstup predtým a nespĺňa ich ani teraz. Podľa názoru (maďarskej) vlády je potrebná nová stratégia EÚ pre Ukrajinu a potom sa môžu prijať vhodné rozhodnutia,“ dodal Gulyás.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v stredu tvrdil, že Ukrajina nebude pripravená na členstvo v EÚ, kým tam nebude nastolený mier. Vstupom Ukrajiny do Únie by podľa Szijjártóa vstúpila do EÚ aj vojna, čo si evidentne nikto neželá.

Szijjártó tak reagoval na stredajšie odporúčanie predsedníčky eurokomisie Ursuly von der Leyenovej pre lídrov EÚ, aby otvorili prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom.