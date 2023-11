Ján Kubiš pokračuje v zbere podpisov pre kandidatúru na prezidenta

„V zbere mienim pokračovať do tej doby, kým to pôjde, minimálne do konca októbra,“ uviedol Kubiš. Skonštatoval, že zber ide pomerne dobre. Vyzbierať chce viac ako potrebných 15.000 podpisov, aby mal rezervu pre prípad, že niektoré budú neplatné.

Kubiš už skôr avizoval, že sa nechce o post hlavy štátu uchádzať ako kandidát konkrétnej politickej strany. Zber podpisov od občanov považuje v súčasnej situácii za jedinú správnu cestu.

Súčasnej prezidentke SR Zuzane Čaputovej uplynie mandát v roku 2024. Hlavu štátu volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

Ústava SR hovorí, že kandidátov navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania, ktorí majú právo voliť do parlamentu, a to na základe petície. Podpísať ju musí najmenej 15.000 občanov.

Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb.