Premiér je pripravený podporiť priority ministerstva životného prostredia

Uviedol to po stretnutí so šéfom envirorezortu Tomášom Tarabom (nominant SNS). MŽP sa podľa Tarabu hlási k všetkým míľnikom plánu obnovy, o prípadných zmenách bude komunikovať s Európskou komisiou. Chce, aby boli peniaze vyčlenené na zmysluplné projekty.

Predseda vlády si spoločne s Tarabom prešli návrh programového vyhlásenia vlády v oblasti životného prostredia. „Vyslovujem presvedčenie, že vedenie MŽP spĺňa personálne a odborné kritériá, aby zvládlo náročné výzvy, ktoré sa nachádzajú v tomto priestore,“ poznamenal Fico. Tarabu poprosil, aby bol súčinný s podpredsedom vlády Petrom Kmecom v súvislosti s plánom obnovy a ministrom Richardom Raši (obaja Hlas-SD) v oblasti eurofondov. „Verím, že budeme mať dostatok zdravého rozumu, že nebudú prebiehať medzi ministrami preteky o to, kto si nechá najviac peňazí na míňanie a potom zistí, že ich nie je schopný minúť,“ povedal premiér. Zároveň víta spoluprácu medzi MŽP a agrorezortom.

Jednou z najakútnejších vecí, ktoré stoja pred envirorezortom, je pokračovanie v zabezpečovaní výroby elektrickej energie v Gabčíkove. „Na Slovensku máme obrovský zanedbaný problém, pretože osem turbín ktoré sú tam, ktorých životnosť bola projektovaná na 75.000 motohodín, dnes má rozmedzie 95.000 až 130.000 motohodín. To znamená, že tie turbíny sú viac ako desať rokov po životnosti,“ povedal Taraba. Dodal, že ak by turbíny kúpili teraz, musia rátať minimálne s piatimi rokmi na to, aby to dali do poriadku. Pred pár rokmi by výmena turbín stála 80 miliónov eur, teraz sa pohybuje okolo 230 miliónov eur. Podľa Tarabu ide o premiérsku tému.

Taraba ďalej priblížil, že problémom je aj mechanicko-biologická úprava komunálneho odpadu, ktorá sa má na Slovensku zaviesť od budúceho roka. Polovica Slovenska je podľa neho na to pripravená, druhá nie. „Preto budeme musieť prijať nejaké rozhodnutie, ktoré pomôže normálne fungovať obom stranám,“ skonštatoval.

Minister zároveň vyslovil uznanie predošlému šéfovi envirorezortu Milanovi Chrenkovi. „On si 'zlízol' prvú vlnu problémov, ktoré tu na stole boli a ktoré my už musíme podoťahovať,“ podotkol.