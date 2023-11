Denisa Saková: Prípadné nadmerné zisky výrobcov elektriny by mali štáty prerozdeliť

Uviedla to v spoločnom vyhlásení ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s francúzskou ministerkou pre energetickú transformáciu Agnés Pannier-Runacher po utorkovom (7. 11.) bratislavskom rokovaní s ministrami štátov podporujúcich jadrovú energetiku. Ministerka zdôraznila, že je potrebný pragmatický prístup a schopnosť predvídať častejšie situácie vysokých a nestálych trhových cien.

„Vďaka reforme, ktorú chceme uskutočniť, bude môcť každý štát v prípade vysokých cien prerozdeliť príjmy časti výrobcov elektriny medzi spotrebiteľov, čím sa predíde situáciám 'nadmerných ziskov' výrobcov,“ uviedla Saková. Cieľom je podľa Sakovej, aby Európska únia zostala jednotná a súdržná v reakcii na minulú energetickú krízu.

Rokovania pre implementáciu tejto reformy ešte nie sú ukončené. Legislatívne návrhy si ešte podľa Sakovej vyžadujú diskusiu medzi Európskym parlamentom, Radou EÚ a Európskou komisiou. „Slovensko a Francúzsko pracovali ruka v ruke na úspechu tejto reformy a sú odhodlané dosiahnuť jej prijatie v najbližších týždňoch,“ dodala ministerka.

Pripravovaná reforma európskeho trhu s elektrickou energiou by mala vytvoriť jasné podmienky a postupy aj pre investície do nízkouhlíkových technológií, a to vrátane jadrovej energetiky. Vytvorením predvídateľného, systematického a organizovaného právneho rámca budú mať investori priaznivé podmienky na investovanie do nefosílnych prostriedkov výroby elektrickej energie.