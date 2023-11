Pellegrini: ZMOS bude partnerom, nie podriadenou či nepriateľskou organizáciou

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bude partnerom, nie podriadenou či nepriateľskou organizáciou. Vyhlásil to predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) na stredajšej tlačovej besede po rokovaní s predstaviteľmi združenia a štátnym tajomníkom Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Michalom Kaliňákom.

„Oficiálnym prijatím na úrovni predsedu Národnej rady SR som vyslal jasný signál, že vládna koalícia bude partnerom pre mestá a obce a bude to aj naopak,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že samosprávam treba vrátiť postavenie, ktoré im patrí. Boli to totiž podľa neho práve ony, ktoré podržali štát vo viacerých zložitých situáciách.

Deklaruje obnovenie sociálneho dialógu a tripartity tak, aby sa mohli mestá a obce podieľať na tvorbe legislatívy a zákonov. Trvá na tom, že žiadne rozhodnutie, ktoré sa bude týkať samospráv, nebude bez diskusie s nimi a prípadný presun ďalších kompetencií na ne bez patričného finančného balíka.

Za jeden z najpálčivejších problémov označil predovšetkým nedostatok finančných prostriedkov pre výpadky príjmov. Pri tvorbe štátneho rozpočtu na budúci rok bude preto potrebné hľadať spôsoby a možnosti tak, aby bol výpadok samospráv v čo najväčšej miere krytý a mestá a obce mohli občanom poskytovať plnohodnotné služby. Za nemenej dôležitú úlohu považuje zamerať sa aj na efektívne poskytovanie sociálnej starostlivosti.

Avizuje tiež prípravu projektu „eurofondovej revolúcie“, ktorá by mala zmeniť a výrazne zjednodušiť prístup k získavaniu týchto finančných prostriedkov. Výrazná zmena čaká aj zákon o verejnom obstarávaní tak, aby nebol brzdou rozvoja regiónov. Pracovať sa má zároveň na delimitácii eurofondov do regiónov. Má ísť nielen o zvýšenie finančnej sumy, ale aj garanciu ich rozdelenia do regiónov a na jednotlivé obce a mestá.

Predseda ZMOS-u a primátor Partizánskeho Jozef Božik verí, že deklarovaný dialóg medzi vládou, Národnou radou SR a zástupcami samospráv bude konštruktívny, reálny a vecný a bude prinášať reálne výsledky. „Teší ma, že naša organizácia má v očiach vlády a vládnych predstaviteľov to postavenie, ktoré si zaslúži,“ povedal Božik s tým, že treba počúvať aj hlas zdola, teda hlas mestských a obecných samospráv.

Čo sa nakoniec podarí zrealizovať z priorít ZMOS-u pretavených aj do programového vyhlásenia vlády (PVV), ukáže podľa neho až čas. Zopakoval, že kardinálnym problémom pre samosprávy sú výpadky z príjmov. V tomto smere verí, že mestá a obce budú môcť v polovici decembra prijímať vyrovnané rozpočty. Za ďalšie nemenej závažné problémy označil tiež eurofondy, stavebnú legislatívu, odpady, školstvo či financovanie predprimárneho vzdelávania, ale aj sociálne služby, poplatky a neverejných poskytovateľov.

Kaliňák poznamenal, že mestá a obce musia stáť na silných nohách, ambíciou je preto „garantovať im pokoj na prácu.“ Z regionálneho rozvoja bude cieľom pozerať sa na každý región z hľadiska jeho investičných príležitostí a aby primátori, starostovia a zastupiteľstvá mohli obyvateľom doručiť to kľúčové, teda dôstojný život a kvalitné verejné služby. Po schválení PVV avizuje permanentný dialóg o rozvoji regiónov.