SaS: Fico sa nevyjadril, ako vláda vyrieši vysoké úrokové sadzby pri hypotékach

Premiér Robert Fico (Smer-SD) ani po troch rokovaniach vlády nepovedal, ako chce vláda riešiť vyššie úrokové sadzby pri hypotekárnych úveroch.

„Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) mal navyše do dnešného dňa predstaviť konkrétne riešenia. Ostalo to však opäť raz pri sľuboch. Občania doteraz nič nevideli,“ povedal Šprlák s tým, že Ficova vláda nevie, čo má robiť, a tak naťahuje čas.

Podľa lídra SaS pre verejné financie Mariána Viskupiča vláda klame ľudí. Úrad vlády podľa neho tvrdí, že bol prerokovaný informatívny materiál k bonifikácii hypoték, no ak by bol pripravený, nebol by utajený pred verejnosťou.

Informáciu k návrhu postupu riešenia vysokých úrokových sadzieb pri hypotekárnych úveroch predložilo Ministerstvo financií (MF) SR na rokovanie vlády ako ústnu informáciu, ktorú kabinet vzal na vedomie. Konkrétny materiál k nej zatiaľ nezverejnili.

Fico avizoval, že Kamenický by mal príslušnú legislatívu predložiť do Národnej rady (NR) SR v najbližších dňoch. Rokovať by sa o nej malo v skrátenom legislatívnom konaní.