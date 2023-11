PS: Zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine vládou je v rozpore s našimi záujmami

„Pomoc Ukrajine, aj vojenská pomoc Ukrajine, nie je len o nejakej charite, solidarite s napadnutou krajinou. Je to o našej vlastnej bezpečnosti,“ skonštatoval Šimečka. Ako zdôvodnil, čím silnejšia je ukrajinská armáda, tým bezpečnejšie je Slovensko, lebo ruský agresor a ruské vojská sú ďalej od našich hraníc. Samotné rozhodnutie kabinetu nazval teatrálnym gestom.

Rozhodnutie vlády podľa Šimečku poškodzuje aj imidž Slovenska ako spoľahlivého partnera. „Zaraďujeme sa k Viktorovi Orbánovi a jeho proruskej politike. Je to cesta do izolácie v rámci západného spoločenstva,“ upozornil líder PS. Hovorí, že to môže mať následky na schopnosť presadzovať slovenské záujmy v rámci Európskej únie a NATO.

Zastavenie vojenskej pomoci má podľa Šimečku prekryť to, že táto vláda nemá žiadny plán či víziu. Ako podotkol, jediný rezort, v ktorom vláda vie, čo chce, je rezort vnútra. V rámci zahraničnej politiky sa Šimečka pýta na avizovanú mierovú iniciatívu Slovenska a kto bude spojencom SR v takejto misii.

Vláda v stredu neschválila štrnásty balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 40,3 milióna eur. Návrh na darovanie pripravilo bývalé vedenie Ministerstva obrany SR.