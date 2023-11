Pellegrini na prvom oficiálnom stretnutí s prezidentkou komentoval aj dianie v polícii

Budúca spolupráca Národnej rady (NR) SR a prezidentskej kancelárie, legislatívny proces a dianie v polícii. Aj týmto témam sa venovali na stredajšom stretnutí prezidentka Zuzana Čaputová a predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD).

Okrem toho Pellegrini priblížil, že šlo o prvé oficiálne stretnutie dvoch najvyšších ústavných činiteľov od jeho zvolenia. Hovorí o signáli, že politika sa dá robiť slušne a že môžu spolupracovať na prospech krajiny a ľudí. Možný termín prezidentských volieb ešte nepovedal, zatiaľ o ňom nerozhodol.

Pellegrini zdôraznil prezidentkinu úlohu pri tvorbe a schvaľovaní legislatívy. Prediskutovali preto aj predstavu koalície o kvalite legislatívneho procesu. „Niektoré záležitosti treba riešiť prioritne a vzhľadom na koniec roka môžeme očakávať nejaké skrátené legislatívne konania,“ avizoval. Podčiarkol, že zásadné legislatívne zmeny pôjdu štandardným legislatívnym procesom a že chcú obnoviť aj sociálny dialóg. S prezidentkou hovorili aj o prioritách ministerstiev spadajúcich pod nominantov Hlasu-SD. Zhodli sa aj na potrebe dôstojného zastupovania v zahraničí.

V súvislosti s dianím v polícii Pellegrini podľa vlastných slov prezidentku uistil, že ide o personálne zmeny, ktoré prináša zmena vlády. Deklaroval, že minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) bude robiť všetko pre to, aby bolo dianie v medziach zákona, a nebude zasahovať do vyšetrovaní. „Uvítam do budúcna, ak sa veci udejú, ako majú, a nebude sa zbytočne využívať policajná sila, ako sme toho boli svedkami v minulosti,“ uviedol Pellegrini v reakcii na otázku o medializovanom zákroku voči príslušníkovi policajnej inšpekcie pre služobné auto.

V súvislosti s rozhodnutím vlády, ktorá odmietla ďalší balík pomoci Ukrajine, uviedol, že sa predišlo ďalšiemu vyprázdneniu skladov a zníženiu obranyschopnosti krajiny. Predseda parlamentu víta, že vláda nechce zasahovať do komerčných kontraktov, pretože je to súčasť nášho priemyslu. Podporil vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že Slovensko by mohlo intenzívne Ukrajine pomôcť odmínovacími systémami. Dodal, že foriem pomoci bude Slovensko poskytovať dosť, napríklad v oblasti vojenského zdravotníctva, vybudovania nemocníc či obnovy poškodených častí krajiny.