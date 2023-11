Lukašenko sa mal podieľať na deportácii detí z Ukrajiny, súd získal ďalšie dôkazy

Bieloruský opozičný aktivista Pavel Latuška v utorok Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) so sídlom v Haagu poskytol druhú časť dôkazov, ktoré potvrdzujú účasť bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka na nezákonnom presune detí z Ruskom okupovaných oblastí na Ukrajine do Bieloruska. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Niektoré z týchto informácií podľa Latušku pochádzajú od osôb priamo v Bielorusku. „Zdieľame ďalšie dôkazy potvrdzujúce Lukašenkovu priamu účasť ako lídra tzv. zväzového štátu Ruska a Bieloruska na nezákonných deportáciách ukrajinských detí do Bieloruska,“ povedal pred budovou ICC v Haagu.

Nové dokumenty obsahujú doteraz neznáme skutočnosti o účasti rôznych ruských a bieloruských organizácií, ich lídrov a členov, na nezákonnom prevoze detí. Poskytujú tiež podrobnosti o prevýchovných programoch v štátom riadených táboroch.

Latuška v júni ICC doručil materiály, ktoré naznačujú, že so súhlasom Lukašenka bolo do Bieloruska násilne odvlečených viac ako 2100 ukrajinských detí. Sú medzi nimi aj siroty, detí so zdravotným postihnutím a deti rodičov zbavených rodičovských práv.

Lukašenko Latuškove obvinenia označil za šialenstvo a tvrdil, že deti boli v Bielorusku dočasne, aby sa zotavili z vojnovej traumy. ICC v marci tohto roka vydal medzinárodný zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a komisárku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú za nezákonnú deportáciu ukrajinských detí.

Latuška bol v rokoch 2009-2012 bieloruským ministrom kultúry. V roku 2020 musel krajinu opustiť po sporných prezidentských voľbách, v ktorých zvíťazil Lukašenko. Žije v exile v Poľsku.