Izrael zverejnil video, ako civilisti zo severu Gazy utekajú s bielymi vlajkami

Videozáznam, na ktorom sú stovky ľudí v tzv. „evakuačnom koridore“ zverejnil izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na (palestínskych) územiach (COGAT). Viacero z nich máva bielymi vlajkami; ďalší utekajú s rukami zdvihnutými nad hlavou. Agentúra DPA upozorňuje, že tvrdenia nebolo možné bezprostredne overiť.

Izraelská armáda predtým zverejnila nové štvorhodinové časové okno určené na presun civilného obyvateľstva na juh.

Biele vlajky sú symbolom mieru, ako aj znakom kapitulácie a ľudia nimi vyjadrujú potrebu byť chránení.

Palestinian civilians have reached the Israeli Army lines south of Gaza City.



They are walking along the humanitarian corridor created for civilians moving south & are carrying white flags



