Nadácia Zastavme korupciu: Vláda cez zmenu v rodičovskom dôchodku vydiera ľudí

Zmenou vo vyplatení rodičovského dôchodku prostredníctvom 2 % z daní vydiera vláda ľudí. Kabinet premiéra Roberta Fica (Smer-SD) tak začal napĺňať svoje vyhrážky, že úhlavným nepriateľom budú mimovládne organizácie. Uviedla to nadácia Zastavme korupciu v reakcii na vyhlásenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), že rodičovský dôchodok v súčasnej podobe od budúceho roka skončí.

„Týmto krokom však poškodí nie len protikorupčným neziskovým organizáciám, ale napríklad aj organizáciám, ktoré pomáhajú starým či ťažko chorým ľuďom. Navyše proti sebe rozoštváva spoločnosť, keď umelo vytvára súťaž o 2 % z daní medzi občianskymi organizáciami a seniormi,“ uviedol komunikačný špecialista nadácie Zastavme korupciu Norbert Chomistek.

Občania si tak môžu podľa nadácie vybrať medzi tým, či prestanú darovať 2 % daní neziskovým organizáciám, alebo ich rodičia prídu o rodičovský bonus.

„Je tu obrovský tlak odbornej verejnosti na zrušenie rodičovského dôchodku, ale rodičovský dôchodok je zakotvený v ústave, a teda my ho zrušiť nemôžeme, ale ani nechceme,“ povedal Tomáš.

Ústava podľa neho ponúka dve cesty, akým spôsobom môžu deti prispievať svojim rodičom na dôchodok. Prvá je cez odvody do sociálneho poistenia, druhá cez časť daní. „A my sme sa rozhodli, že to bude tá druhá cesta. Konkrétne, deti budú môcť prispieť svojim rodičom z tých známych dvoch percent daní z príjmov fyzických osôb. Toto je naše rozhodnutie,“ dodal minister. Zmena by podľa neho mala platiť od začiatku budúceho roka.