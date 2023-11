SaS: Vláda by mala s bankami riešiť nárast splátok hypoték vyšší ako rast miezd

Pri absolútnej väčšine hypoték na Slovensku vzrastú splátky aj pri aktuálnom zvyšovaní úrokov menej, ako rástla priemerná nominálna mzda v uplynulých rokoch. Takýto vývoj vedia dlžníci zvládnuť. Vláda sa musí s bankami dohodnúť na riešení 1 až 2 % hypoték, pri ktorých bude nárast vyšší. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda opozičnej SaS Richard Sulík.

Ide o jeden zo šiestich bodov plánu strany na riešenie situácie s drahými hypotékami. Sulík vyzval vládu, aby sa ním inšpirovala, keďže doteraz neprišla so žiadnymi vlastnými návrhmi. Ministerstvo financií avizovalo, že svoje návrhy predstaví v stredu (8. 11.).

Liberáli podľa Sulíka ešte pred voľbami rokovali s bankami a majú od nich predbežnú informáciu, že sú ochotné diskutovať o takomto riešení. „Podstatná vec je, že banky zabezpečia, že nikomu nebude rásť splátka hypotéky rýchlejšie, ako rástla priemerná nominálna mzda v hospodárstve. Toto riešenie sa dá urobiť okamžite a vyzývame (premiéra) Roberta Fica aj ministra financií Ladislava Kamenického, aby k takémuto niečomu pristúpili, lebo takto vedia okamžite pomôcť tým ľuďom, ktorých sa naozaj dotkne obrovský nárast splátok hypoték,“ vyhlásil. Nárast priemernej mzdy za uplynulé tri roky vyčíslil na 27 %, čo by malo predstavovať hranicu pomoci so splátkami.

Medzi ďalšie návrhy patrí podľa poslanca SaS Mariána Viskupiča povinnosť bánk umožniť zlúčenie prípadného spotrebného úveru dlžníka s hypotekárnym. Prinieslo by to predĺženie doby splácania, zníženie úroku a teda nižší nárast splátky. „Druhý bod, možnosť pozastaviť platenie istiny na jeden rok. Toto umožní dlžníkovi prekonať aktuálny problém s nárastom splátky a vytvorí mu čas, aby sa tejto novej situácii dokázal prispôsobiť. Po tretie, predĺženie splácania hypotekárneho úveru, čo samozrejme rezultuje v nižšej splátke,“ priblížil podpredseda finančného výboru parlamentu.

Banky by mali podľa neho navrhované opatrenia umožniť klientovi využiť aj vo vzájomnej kombinácii, zároveň by však mala pomoc platiť len pre jeden hypotekárny úver dlžníka. Štát by totiž nemal podporovať nákup ďalších, investičných nehnuteľností.

Viskupič zároveň kritizoval nápad strany Smer-SD na možnú bonifikáciu úrokov hypoték, čo v praxi podľa neho nikomu nepomôže. „Banky jednoducho zvýšia svoje cenníkové úroky, z ktorých potom dajú zľavu, teda bonifikujú úrok. Nikomu sa reálne nepomohlo, akurát budú vyššie sadzby tam, kde nie je nárok na bonifikáciu,“ varoval. Podobne podľa neho poškodí klientov bánk prípadné zavedenie bankového odvodu, ktorý avizujú predstavitelia vlády.