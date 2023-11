MPSVR plánuje zmeny v rodičovskom dôchodku, má byť ako podiel z dane z príjmu

„Je tu obrovský tlak odbornej verejnosti na zrušenie rodičovského dôchodku, ale rodičovský dôchodok je zakotvený v ústave a teda my ho zrušiť nemôžeme, ale ani nechceme,“ povedal Tomáš.

Ústava podľa neho ponúka dve cesty, akým spôsobom môžu deti prispievať svojim rodičom na dôchodok. Prvá je cez odvody do sociálneho poistenia, druhá cez časť daní. „A my sme sa rozhodli, že to bude tá druhá cesta. Konkrétne, deti budú môcť prispieť svojim rodičom z tých známych dvoch percent daní z príjmov fyzických osôb. Toto je naše rozhodnutie,“ dodal minister. Zmena by podľa neho mala platiť od začiatku budúceho roka.

Predseda Jednoty dôchodcov Slovenska Michal Kotian podotkol, že súčasný systém vyplácania rodičovského dôchodku nie je spravodlivý, pretože veľká časť dôchodcov ho na rozdiel od 13. dôchodku nedostáva. „Všetky deti, ktoré zarábajú menej ako 620 eur, tak nedávajú nič rodičom, pretože neodvádzajú do Sociálnej poisťovne financie,“ upozornil Kotian. Podobne tieto dávky nedostanú ani rodičia, ktorých deti pracujú v cudzine.