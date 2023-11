Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower v Bratislave je právoplatne skolaudovaný

Jeho výstavba, za ktorou stojí developerská spoločnosť J&T Real Estate (JTRE), je tak po necelých štyroch rokoch od získania stavebného povolenia ukončená. Dokončujú sa ešte práce v interiéroch bytov a spoločných priestoroch. Informoval hovorca spoločnosti Daniel Suchý.

„Som rád, že sme zvládli všetky výzvy. Bolo to pre všetkých náročných viac ako päť rokov príprav a výstavby. Skúsenosť stála za to a Bratislava získala modernú dominantu,“ skonštatoval Ľuboš Kaštan, projektový manažér JTRE.

Eurovea Tower sa so svojimi 46 poschodiami a výške 168 metrov stal jednou z dominánt Bratislavy. Ponúka 408 rezidencií. Osadených bolo 4364 okien. Dĺžka potrubí v budove, 193 kilometrov, zodpovedá cestnej vzdialenosti z Bratislavy do Handlovej alebo vzdušnej vzdialenosti do Ružomberka. Dĺžka káblov, 498 kilometrov, je cestná vzdialenosť z Bratislavy do Sniny. Nadmorská výška, z ktorej sa pozerá dospelý človek z terasy najvyššieho podlažia, je 293 metrov. Je to o meter vyššie ako cíp hviezdy na soche vojaka na monumente Slavín.

Prípravné práce sa začali v marci 2019, keď vznikla stavebná jama s rozmermi 300 krát 100 metrov a hĺbkou 14 metrov. Právoplatné stavebné povolene bolo vydané v decembri 2019, vtedy sa začalo aj vŕtaním takmer 1400 pilót tvoriacich súčasť základov stavby Eurovea 2. V septembri 2020 sa začalo s betónovaním tri metre hrubej základovej dosky mrakodrapu, vo februári 2021 začala rásť stavba do výšky. Najvyššou budovou na Slovensku sa rozostavaná Eurovea Tower stala v júni 2022, následne v septembri prekonala hranicu 150 metrov, od ktorej sa považuje za mrakodrap.

Eurovea Tower je poslednou skolaudovanou súčasťou pokračovania nábrežného komplexu. Ten zahŕňa aj rozšírenie nákupného centra, administratívne budovy, nábrežné rezidencie či verejné priestory.