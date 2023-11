Armáda USA vyslala do regiónu Blízkeho východu jadrovú ponorku

Na sociálnej sieti X to v nedeľu oznámilo Ústredné velenie armády USA (CENTCOM), ktoré riadi americké vojenské operácie na Blízkom východe, vo východnej Afrike a v Strednej Ázii, informovali televízia CNN a denník Times of Israel.

K príspevku je pripojená fotografia, zachytávajúca zrejme ponorku triedy Ohio, ktorá smeruje k mostu ponad Suezský prieplav ležiacemu severovýchodne od Káhiry.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp