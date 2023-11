Panika v New Yorku: Z kanálov vytekala zvláštna zelená tekutina ako z filmu

Záhadná zelená tekutina vytekajúca z kanálov v New Yorku vyvolala paniku medzi obyvateľmi. Neďaleko Svetového obchodného centra viacerí svedkovia zachytili neónovo sfarbené kaluže, ktoré pripomínali scény z filmu Krotitelia duchov alebo Mladé ninja korytnačky. Na sociálnych sieťach sa objavili teórie o zelenej tekutine na Manhattane, pričom niektorí tvrdili, že ide o toxickú látku, a iní si boli istí, že farba pochádza z chladiacej kvapaliny.

Pre túto bizarnú situáciu však existuje vysvetlenie. Zamestnanci reštaurácie O'Hara's Restaurant and Pub pre DailyMail.com uviedli, že pracovníci mesta testovali protipožiarny systém hotela na druhej strane ulice pomocou zelenej peny, ktorá po sebe zanechala túto spúšť. Do systému napumpovali zmes vody a penového koncentrátu, aby sa vyčistili všetky zvyšky, ktoré by mohli brániť prietoku vody. Penové čističe kanalizácie vyplavujú biofilm alebo nečistoty nahromadené vo vnútri potrubia.