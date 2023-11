Zomrela legendárna osobnosť televíznej obrazovky

Vo veku 82 rokov zomrel známy účinkujúci televíznej šou Česko Slovensko má talent Jozef Pátrovič. Smutnú správu pre Nový Čas potvrdil starosta obce Lipovník, odkiaľ Jozef Pátrovič pochádzal. Podľa Nového Času dôchodca zomrel v piatok v Prievidzi. Ako sa vyjadril jeho manažér na sociálnej sieti, Pátrovič skonal na zástavu srdca.

Jozef Pátrovič bol divákom známy vďaka jeho speváckym vystúpeniam a prvýkrát sa objavil v Česko Slovensko má talent v roku 2010. Neskôr po ňom bolo pomenované ocenenie Zlatý Pátrovič. Porotca Jakub Prachař ho zvykol udeľovať súťažiacim po mimoriadne nepodarenom výkone.

Pátrovič naposledy účinkoval v desiatom ročníku Česko Slovensko má talent, kedy sa stal obeťou žartu rapera Rytmusa. Ten sa v maske tváril ako Pátrovičov stratený brat Eugen. Dôchodca tento žart neprijal s veľkým pochopením. „Zneuctili môjho otca. Ja to nejdem prežiť. Štyridsať rokov je po smrti a oni ho takto zosmiešnia. Je to najväčšie svinstvo. Ja som si myslel, že skolabujem,“ uviedol v tej dobe Pátrovič, ktorý zvažoval situáciu riešiť súdnou cestou. Neskôr si to však rozmyslel a rozhodol sa od televíznej relácie dištancovať.