Šipoš: Chceme byť odrazom Slovenska, okrem komunistov a fašistov

Zdôraznil, že na Slovensku si môže založiť politickú stranu každý občan, ktorý spĺňa podmienky zákona a je na ňom, pre aký názov sa rozhodne. „Našu filozofiu nemeníme. Sme odrazom a chceme byť odrazom Slovenska, okrem komunistov a fašistov. Chceme dávať príležitosť menšinám aj ľuďom z regiónov. Ľuďom, ktorí majú rôzne názory a pohľady na svet,“ vyhlásil Šipoš.

Kým sa v hnutí rozhodli pre nový názov, preverili si túto možnosť s právnikmi a aj rozhodnutie ministerstva vnútra zaregistrovať nový názov je podľa Šipoša dôkazom, že premenovanie prebehlo v súlade so zákonom. „Neurobili sme nič iné, len to, že sme povedali, že to takto cítime, chceme zastupovať Slovensko a rozhodli sme sa pre zmenu názvu. Ak je to zákonom dovolené, neurobili sme nič iné, iba využili túto možnosť,“ povedal. Pripomenul, že výraz „Slovensko“ majú v názve aj iné strany. „Ja si napríklad nemyslím, že celé Slovensko je progresívne,“ poznamenal Šipoš.

Ako znovuzvolený predseda poslaneckého klubu chce rozvíjať spoluprácu s ostatnými opozičnými parlamentnými stranami. Je presvedčený, že ak hnutie Slovensko urobí o štyri roky dobrý volebný výsledok, práve medzi týmito stranami môže nájsť budúcich koaličných partnerov. „Samozrejme, aj si konkurujeme v boji o voliča, ale je našou povinnosťou spolupracovať a byť alternatívou k tejto vláde,“ vyhlásil Šipoš.

Spôsob odvolania bývalého policajného prezidentka Štefana Hamrana považuje za nedôstojný. „Keď vysoký policajný funkcionár oznámi dopredu, že končí a dva dni pred tým ho minister vnútra prevelí na druhý koniec republiky, tak to je podľa mňa pomsta,“ skonštatoval Šipoš.

Nomináciu Branislava Zuriana na post riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vníma ako politickú a nesúhlasí ani s postavením skupiny obvinených policajtov mimo služby. „Som presvedčený, že minister Šutaj Eštok z Hlasu-SD a 'smeráci' urobia všetko preto, aby zamietli pod koberec kauzy, ktoré v minulosti vyplávali na povrch,“ tvrdí.

Hnutie Slovensko chce ešte v tomto roku absolvovať snem, na ktorom sa dohodne na postupe do eurovolieb a volieb prezidenta SR. „Myslíme si, že by bolo dobre, keby bola čo najväčšia súťaž a bolo v nej čo najviac dobrých kandidátov,“ naznačil Šipoš.