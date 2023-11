Dvojica maďarských turistov uviazla vo Vysokých Tatrách

O pomoc požiadali ich známi ešte v popoludňajších hodinách, 66-ročný muž a 61-ročná žena pri schádzaní z Veľkej Svišťovky smerom na Skalnaté pleso zišli z turistického chodníka. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojom webe s tým, sa dostali na miesto, odkiaľ nedokázali samostatne pokračovať.

„Ešte sa im podarilo zavolať známemu a opísať mu miesto, kde sa nachádzali. Následne sa im vybila batéria v telefóne a už nebolo možné sa s nimi skontaktovať a zistiť presnú polohu. O súčinnosť bola požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu, pre silný nárazový vietor však nebolo možné stratenú dvojicu z paluby vrtuľníka lokalizovať a ani vysadiť záchranárov,“ priblížila HZS.

Horskí záchranári im preto odišli na pomoc pozemne, do terénu vystupovali zo Skalnatého plesa. Podľa popisu, ktorý poskytol oznamovateľ, pátrali na miestach, kde sa turisti mohli nachádzať. Po niekoľkohodinovom pátraní sa v neskorých nočných hodinách podarilo uviaznutú dvojicu nájsť pri potoku pod Folmarským hrebeňom. „Boli mierne podchladení, ale schopní pohybu. Po zateplení v sprievode so záchranármi vystúpili na Veľkú Svišťovku, odkiaľ pokračovali na Skalnaté pleso a ďalej terénnym vozidlom do Starého Smokovca. Tam bola záchranná akcia v skorých ranných hodinách ukončená,“ dodáva HZS.

Horskí záchranári aj v súvislosti s týmto prípadom upozorňujú, že podmienky na horách sa z letných menia na zimné. Pri plánovaní túr je vhodné vyraziť v skorých ranných hodinách a prispôsobiť dĺžku a náročnosť trasy fyzickým schopnostiam. Z dôvodu bezpečnosti HZS odporúča turistom návrat z túry pred západom slnka. Teplota po zotmení totiž môže výrazne klesnúť. V ranných hodinách sa na mnohých, najmä tienistých miestach môžu vyskytovať mráz, tenká vrstva ľadu a sneh.