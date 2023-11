Búrka Ciarán zasiahla spiacu matku s bábätkom. Kamera zachytila ničivú smršť

Mladá matka musela vyskočiť zo svojej postele s dieťaťom v náručí po tom, ako búrka Ciarán rozbila okno v jej dome a všade sa rozleteli kusy skla. Mamička povedala, že má "šťastie, že je nažive" po tom, čo jej vietor s rýchlosťou 100 km/h rozbil okná v spálni, keď spala so svojou dcérou.

Jessicu O'Reillyovú uprostred noci zobudili silné nárazy vetra, ktoré bičovali jej dom v St Helier na ostrove Jersey. Ležala v posteli, zatiaľ čo jej trojmesačná dcéra spala v postieľke vedľa nej, ktorú tiež zrejme vyrušilo počasie. Baby monitor zachytil okamih, keď bola mama nútená zobrať malú Penelope do náruče a bežať do bezpečia, pretože sa rozbilo okno.

Shocking scenes! This is the moment a window shatters and blows towards a mother and her baby. They are thankfully both safe and have been moved into a hotel in St Helier. #StormCiaran @ITVChannelTV @itvnews pic.twitter.com/9wLHtIDazi