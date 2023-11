Talianska premiérka Meloniová naletela ruským vtipkárom Vovanovi a Lexusovi

Dvojica známa ako Vovan a Lexus sa premiérke a šéfke pravicovej strany Bratia Talianska dovolali vďaka tomu, že napodobnili predsedu Africkej únie Azaliho Assoumaniho, prezidenta Komor. Falošný telefonát sa uskutočnil 18. septembra pred Valným zhromaždením OSN. Potvrdil to Meloniovej úrad, obsah telefonátu však nekomentoval.

Úryvky rozhovoru zverejnila v Rusku agentúra Ria Novosti.

Podľa nich Meloniová hovorila o „únave všetkých strán“ z vojny na Ukrajine. „Blíži sa čas, keď všetci pochopia, že potrebujeme cestu von,“ povedala Meloniová. „Mám nejaké nápady, ako túto situáciu zvládnuť, ale čakám na správny okamih, kedy ich položím na stôl,“ dodala.

Podľa ruských médií sa rozhovor venoval aj migrácii. „Po dlhú dobu si Európa myslela, že by sa to mohlo vyriešiť iba v Taliansku. Problém je v tom, že ostatní to neriešia,“ povedala.

Meloniová uspela v predvolebnej kampami sľubmi o obmedzení nelegálnej migrácie. Počet migrantov prúdiacich do Talianska cez Stredozemné more však stále rastie.

Skutočné mená vtipkárov Vovan a Lexus sú Vladimír Kuznecov a Alexej Stoljarov, pričom majú blízko k vláde prezidenta Vladimira Putina. V minulosti opakovane podobným spôsobom nachytali aj ďalších politikov a celebrity.

Patrí k nim poľský prezident Andrzej Duda, ktorý si myslel že telefonuje s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. So spolkovou kancelárkou Angelou Merkelovou sa jeden z nich telefonicky zhováral ako bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko. Ich obeťami sú aj bývalý britský minister obrany Ben Wallace alebo bývalá berlínska primátorka Franziska Giffeyová.