Nádherné talianske obce vám zaplatia tisíce eur, ak sa tam presťahujete. Musíte však mať správny vek

Nádherné obce v Taliansku ponúkajú 28.000 eur každému, kto sa tam chce presťahovať. Jediným háčikom môže byť váš vek. Slnkom zaliaty taliansky región Kalábria je obklopený nádhernými plážami a môže byť vašou vysnenou krajinou.

Kalábria na juhu Talianska je ďalším miestom, ktoré je ochotné zaplatiť potenciálnym prisťahovalcom, aby sa vyrovnalo so znepokojujúcim poklesom počtu obyvateľov. Môže to znieť ako ideálna večná dovolenka, ale háčikom je, že by ste mali mať menej ako 40 rokov.

V jednoduchej žiadosti sa uvádza, že každý uchádzač musí mať menej ako 40 rokov a musí byť ochotný presťahovať sa do 90 dní. Poslednou podmienkou je, že musíte mať nápad na založenie užitočného podniku v niektorej z dedín alebo pracovať na niektorom z pracovných miest, ktoré potrebujú rýchlo obsadiť.

Foto: DaLiu/Shutterstock.com

Peniaze sa budú vyplácať buď v mesačných splátkach počas troch rokov, alebo ako jednorazová suma, ktorá pomôže financovať nový podnik. Reštaurácie, obchody a penzióny alebo hotely sú najžiadanejšími novými podnikmi, pre ktoré platí ponuka.

Gianluca Gallo pomáhal vymyslieť tento nepredvídateľný koncept a povedal, že cieľom je podporiť miestne hospodárstvo a vdýchnuť nový život malým komunitám. Ako uviedol pre CNN: "Preto sme požiadali obce, aby nám povedali, aký typ odborníkov im chýba, aby prilákali konkrétnych pracovníkov.“

Oblasť Talianska, ktorá je najznámejšia svojimi historickými bronzovými sochami dvojice gréckych bojovníkov z piateho storočia pred naším letopočtom, nutne potrebuje oživenie a nový zástup mladých obyvateľov s novými nápadmi.

Foto: mikefai/Shutterstock.com

Gallo priznal, že to môže byť len začiatok oveľa väčšieho projektu opätovného osídľovania. Ako dodal: "Dolaďujeme technické detaily, presnú mesačnú sumu a dĺžku trvania fondov a to, či zahrnieme aj o niečo väčšie dediny s počtom obyvateľov do 3 000. Mali sme obrovský záujem zo strany obcí a dúfame, že ak sa tento prvý program osvedčí, v nasledujúcich rokoch budú pravdepodobne nasledovať ďalšie."

Viac ako 75 % kalábrijských obcí, čo je približne 320 obcí, má v súčasnosti menej ako 5 000 obyvateľov. To vyvoláva obavy, že by mohli začať úplne vymierať už o niekoľko rokov, ak sa nepristúpi k radikálnym riešeniam.