3 druhy turbulencií: Pilot objasnil, kedy sa treba obávať

Pilot na sociálnej sieti opísal tri rôzne typy turbulencií, ktoré môžete zažiť počas letu a verejnosti tak vysvetlil, kedy sa môžete počas letu dostať do nebezpečenstva. 28-ročný Joey Miuccio z Floridy často zdieľa tipy na cestovanie na svojom účte na TikToku. Expert na lietanie v jednom zo svojich videí podrobne opísal, ako na vás vo vzduchu pôsobia turbulencie.

Vysvetlil, že ľahké, stredné a silné turbulencie vás môžu ovplyvniť rôznymi spôsobmi, avšak počas každej úrovne ste v bezpečí. Pilot poznamenal, že cestujúci sa ho neustále pýtajú, či sú turbulencie skutočne nebezpečné. Potom objasnil tri rôzne typy turbulencií. "Tri najbežnejšie úrovne turbulencie sú ľahká, stredná a silná. Silná je veľmi, veľmi zriedkavá, ale stáva sa," povedal. Joey ďalej vysvetlil jednotlivé úrovne pomocou analógie so šálkou kávy.

3 druhy turbulencií v lietadle

Povedal, že ak by ste sa pokúšali vypiť šálku kávy počas slabej turbulencie, káva by sa mohla hýbať v šálke, ale nemali by ste problém s jej vypitím. Počas miernej turbulencie by sa nápoj ťažko pil a káva by sa začala trochu rozlievať. Pri silnej turbulencii by sa vám káva pravdepodobne vyliala na telo a o šálku by ste prišli. Silná turbulencia je dosť nepríjemná, ale mali by ste byť v bezpečí, ak sedíte na svojom sedadle so zapnutým bezpečnostným pásom.

Pilot poznamenal, že zostať na sedadle so zapnutým bezpečnostným pásom je kľúčové. „Lietadlo je veľmi odolné, pevné a pružné. Prechádza všetkými záťažovými testami a zvládne veľký nápor a veľké turbulencie. Pokiaľ sedíte so zapnutým bezpečnostným pásom, ste v bezpečí, lietadlo je bezpečné,“ ubezpečil pilot. Na konci klipu Joey povedal, že piloti sa zvyčajne pokúšajú nájsť iné trasy, aby sa vyhli silným turbulenciám.

V komentároch používatelia poďakovali pilotovi za jeho postrehy. Jeden z nich uviedol: "Vďaka. Toto som potreboval počuť! Tento rok som veľa lietal a mám strach z akejkoľvek turbulencie. Som rád, že viem, že aj v najhoršom prípade sme v pohode!“

Michael Lavery poznamenal: "Turbulencie mám úprimne rád, pridávajú trochu vzrušenia.“ Amber dodala: "Ja tomu hovorím výtlky na oblohe tak ako na zemi. Hrboľatá cesta, než sa dostaneme späť na hladkú.“